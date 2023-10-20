Сарнавский назвал фаворита предстоящего поединка Резникова и Багова

Российский экс-боец Bellator Александр Сарнавский рассказал, кого считает фаворитом предстоящего поединка казахстанца Артема Резникова и россиянина Али Багова.

«Артем Резников и Али Багов — я думаю, стилистически они похожи. Два легковеса с небольшим ростом. Два фактурных, два борца. Думаю, что будет интересный бой — и, конечно, надеюсь, что Артем победит в этом поединке. Потому что считаю, что его навыки в борьбе чуть-чуть получше», — цитирует Legalbet.kz Сарнавского.

Поединок Резникова (24-7) и Багова (32-11) в легком весе состоится 24 декабря в четвертьфинале турнира ACA 168 в Москве.