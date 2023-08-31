Сергей Билостенный подерется 23 сентября на Bellator 299

27-летний российский тяжеловес Сергей Билостенный (10-3) проведет второй бой в Bellator против немца Касима Араса (7-2) 23 сентября на Bellator 299 в Дублине, Ирландия. Об этом сообщила лига Bellator.

Билостенный проиграл дебютный бой в Bellator из-за дисквалификации (удар по затылку). Он дрался против Тирелла Форчуна (13-3) 21 апреля на Bellator 294 в Гонолулу, США.

Арас также проиграл дебютный бой в Bellator, но единогласным решением судей в бою с Дэвионом Франклином (6-1). Бой состоялся 22 апреля на Bellator 295 в Гонолулу, США.