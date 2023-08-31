Хасан Магомедшарипов подерется 23 сентября на Bellator 299

22-летний перспективный российский боец Bellator Хасан Магомедшарипов (8-0) проведет четвертый бой в Bellator против уроженца Уэльса Мартина Макдоны (12-7) 23 сентября на Bellator 299 в Дублине, Ирландия. Об этом сообщила лига Bellator.

Магомедшарипов в прошлом бою нокаутировал Рафаэля Хадсона (6-6) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 февраля на Bellator 291 в Дублине, Ирландия.

Макдона идет на серии из двух поражений — обе встречи он проиграл нокаутом в первом раунде.