Президент Ural FC Габдуллин: «Готовы взять любого российского бойца из Bellator»

Президент лиги Ural FC, бывший руководитель Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил о заинтересованности в подписании российских бойцов Bellator, которые не смогут договориться о переходе в PFL.

«Мы готовы рассмотреть любого нашего спортсмена, который останется там за бортом или не примет условия, предложенные PFL. Мы открыты для дальнейших переговоров с российскими спортсменами. В PFL найдут себя не все. Им вряд ли будет интересно развивать чемпионов организации, которую они поглощают. Они проглотят эту огромную машину с богатой историей и будут диктовать свои правила ведения бизнеса, политики и коммуникации со спортсменами», — приводит слова Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

В ноябре 2023 года было официально объявлено о продаже Bellator компании PFL. В 2024 году промоушен продолжит функционировать и проведет восемь турниров, а после этого будет расформирован.