Опубликованы судейские записки боя между Нурмагомедовым и Шаблием

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) уверенно победил финалиста Гран-при Bellator в легком весе Александра Шаблия (24-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

В сети появилась фотография судейских записок, согласно которым один судья отдал Шаблию второй раунд, а другой судья отдал ему заключительный пятый раунд.

Бой между Нурмагомедовым и Шаблием состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.