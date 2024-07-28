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Малыхин переживает из-за отсутствия новых боев у Немкова

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Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что переживает из-за ситуации, в которой оказался Вадим Немков.

Бывшему чемпиону Bellator не дают новых соперников для боя владельцы PFL.

«Это вообще бред, что там творится. Меня многие спрашивают, почему я не пробую себя в UFC или ACA. Я отвечаю, что надо находиться там, где тебе хорошо, где тебя любят, платят и отвечают взаимностью. Такой коннект очень важен. Мое имя ассоциируется с ONE. Вадим ассоциировался с Bellator. Мне нравилась его оппозиция. Но сейчас вообще непонятная ситуация. Я сам за него с женой разговаривал: «Надо что-то делать, принимать решение». Но мы знаем, что все не просто так.

Есть контракты и обязательства. Нельзя перейди в другую лигу как в соседний дом. Так не делается. Чтобы уйти из одной лиги в другую, нужны удача и заинтересованные люди. Контракт должен закончиться. Сейчас у Немкова пик, и он в подвешенном состоянии. Я бы хотел, чтобы все повернулось в его сторону — там или в новом доме», — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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