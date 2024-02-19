Федор Емельяненко: «У меня есть немецкие и болгарские корни. Считаю себя русским человеком»

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40-7) в интервью «СЭ» рассказал, что у него русские, украинские, немецкие и болгарские корни.

— Несколько лет назад вы дали интервью сайту Православие.ру и сказали там: «Во мне течет разная кровь. Русская, украинская, есть и другая». А какая другая?

— Насколько знаю, и болгарская чуть-чуть, и немецкая чуть-чуть.

— Немецкая?

— Да, у меня прапрапрабабушка.

— Ничего себе!

— Я русский человек. В основном кровь у меня русская и украинская.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.