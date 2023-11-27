Анатолий Токов: «С 14 лет слушал Круга, Ноговицына и Дюмина»

Третий номер рейтинга Bellator в среднем весе Анатолий Токов (31-3) рассказал «СЭ», какую музыку он предпочитает.

«Какая музыка играет в машине? Сейчас радио слушаю, одно время было [слушал] Гио Пику, Каспийский Груз немножко было. Раньше Дюмина, Круга, Наговицына [слушал]. Мне было 14 лет, брат домой притащил музыкальный центр, и я вот с 14 лет слушал Дюмина, Круга, Наговицына, в таком все жанре», — сказал Токов в интервью «СЭ».

Токов в прошлом бою потерпел поражение от чемпиона Джонни Эблена (14-0) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде, США.