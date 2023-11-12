Bellator: «Усман Нурмагомедов пока не будет лишен чемпионского пояса»

В Bellator заявили, что российский боец Усман Нурмагомедов (18-0) пока не будет лишен чемпионского пояса.

«Да, это правда. Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято. Больше комментариев на данный момент не будет», — приводит ТАСС заявление Bellator.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.