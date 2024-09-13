Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 06:18

Морозов: «Гойти — один из тех, кто заслуживает пояс AMC Fight Nights»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший боец UFC из Казахстана Сергей Морозов оценил шансы Гойти Дазаева в титульном поединке с чемпионом AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрием Бикревым.

«Честно говоря, Гойти давно не видел. Бывает, созваниваемся — он постоянно сборы в Дагестане, в Чечне проводит в последнее время. Потому что у нас в зале сейчас мало для него спарринг-партнеров — двое только: Мурад Абдурахманов и Даурен Ермеков. И вот они сейчас сами, в основном, на Кавказ ездят. В Чечню ездят на сборы, в Дагестан — там готовятся, тренируются.

По прошлому их противостоянию — я помню, как оно проходило. В третьем, кажется, раунде закончился бой. Гойти два раунда уверенно забрал, потом немножко закислился, застоялся — и, вот, Дмитрий попал... Вы знаете же — у Дмитрия удар очень сильный. И бой сразу закончился.

Вот, не знаю... Сейчас победит — кто будет лучше функционально готов, я так понимаю, кто будет более универсален, разносторонен, кто будет хитрее. Всем же понятно, что Гойти будет больше бороться, а Дмитрий — больше бить, стараться нокаутировать опять. [Победит тот] кто ментально подойдет правильнее. Конечно, желаю Гойти победы в этом поединке — чтобы он точку поставил с Дмитрием, с Fight Nights. Чтобы убедительно взял реванш, выиграл, бой, завоевал пояс. Я думаю, многие меня поддержат: Гойти — один из тех, кто заслуживает этот пояс», — приводит Legalbet.kz слова Морозова.

Бой казахстанца Дазаева (12-3-1) и россиянина Бикрева (15-3) пройдет 23 ноября в Пензе на турнире Fight Nights «Битва на Суре».

Источник: Legalbet
Сергей Морозов
ММА
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подводных лодок
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Ульянов порекомендовал Западу не игнорировать предупреждение Путина
Популярное видео
Победы «Салавата» и проблемы судей: день с Алексеем Шевченко
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости