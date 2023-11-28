Тренер Минеева: «Исмаилов даст конкурентный бой Минееву по правилам бокса»

Главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев не согласен с главой лиги AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым, который заявил, что Магомед Исмаилов (18-3) выиграет у действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) по правилам бокса, если только Минееву привязать одну руку.

«Камил Гаджиев сказал, что по правилам бокса Исмаилов Минееву не конкурент? Вообще я бы так не сказал, — отметил Магомедалиев «СЭ». — Магомед очень неудобный боец. Он нестандартный, очень быстро работает, двигается на руках.

Это конкурентный бой. Камил говорит о своем видении, но я вижу конкурентный бой. Конечно, я бы не сказал, что Магомед ничего не может противопоставить Вове. Он корявый, быстрый, достаточно тяжело бьет, поэтому по правилам бокса будет очень интересный бой».

Ранее Гаджиев заявил, что третий бой Минеева и Исмаилова по правилам бокса может состояться в мае или июне 2024 года.