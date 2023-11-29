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Сегодня, 18:24

Бадаев рассказал, кого считает фаворитом турнира с участием Сарнавского, Сулумова и Исмагулова

Алина Савинова
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о возможном турнире легковесов в AMC Fight Nights с участием Алекандра Сарнавского, Магомеда Сулумова, Андрея Гончарова и Дамира Исмагулова.

«Сарнавский — Сулумов и Гончаров — Исмагулов — хорошие бои для российских ММА. Но это не совсем Гран-при. Это чемпионский и претендентский бои. Фаворитом турнира я бы назвал Сарнавского, если он сохранил форму, которая у него была до перерыва. Каждый по-своему опасен. Сулумов устойчив психологически и верит в себя, не поддается панике. Гончаров обладает тяжелым ударом слева, может отправить спать кого угодно. Размеры бы внушали опасения. Исмагулов — опытный. У него есть пробелы в борьбе, но никто из соперников не делает на борьбе акцент. Если выделять одного, я бы назвал Сарнавского из-за опыта, оппозиции и статуса», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На данный момент анонсирован только бой Сулумова и Сарнавского, который должен состояться в феврале. На счету 26-летнего Сулумова 10 побед и 2 поражения в ММА. В активе 34-летнего Сарнавского 40 побед и 8 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-nazval-favorita-turnira-s-uchastiem-sarnavskogo-sulumova-i-ismagulova-310283/
ММА
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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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