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2 февраля, 17:25

Вартанян поделился впечатлениями от пребывания в США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Гран-при АСА в легкой весовой категории Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от пребывания в США.

«В США сильная зависимость от внутреннего рынка. Там очень расслабленное отношение к бизнесу. Многие люди опаздывают. Очень большую роль в США играет человеческий фактор. Я знаю, что многие бойцы подписались в UFC, потому что их менеджеры тренировали Шона Шелби. Связи в Америке решают больше, чем в России», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идет на серии из 8 побед кряду.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-svyazi-v-amerike-reshayut-bolshe-chem-v-rossii-330223/
Эдуард Вартанян
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