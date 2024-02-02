Вартанян поделился впечатлениями от пребывания в США

Чемпион Гран-при АСА в легкой весовой категории Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от пребывания в США.

«В США сильная зависимость от внутреннего рынка. Там очень расслабленное отношение к бизнесу. Многие люди опаздывают. Очень большую роль в США играет человеческий фактор. Я знаю, что многие бойцы подписались в UFC, потому что их менеджеры тренировали Шона Шелби. Связи в Америке решают больше, чем в России», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идет на серии из 8 побед кряду.