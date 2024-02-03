Брат Исмаилова не считает, что у Токова было бы преимущество над Магомедом в 5 раундах

Известный тренер Рамазан Исмаилов объяснил, почему поединок его брата Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова пройдет в формате трех раундов.

«С чего вы взяли, что в пяти раундах у Анатолия было бы преимущество? В первом поединке Токову не потребовались пять раундов, чтобы выиграть. Человеку хватает навыков и умения, чтобы донести свои удары или приемы и показать всю красоту. Не обязательно на пять раундов растягивать», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве. Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.