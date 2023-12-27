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Сегодня, 07:17

Туменов: «В UFC бывают бои, которые стыдно смотреть»

Давид Хачатрян
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Второй номер полулегкого веса ACA Биберт Туменов (13-2) считает, что ACA — лучшая лига в мире по боям.

«Сравнить бой Альберта Туменова против Устармагомеда Гаджидаудова с поединком Леона Эдвардса и Колби Ковингтона? Тот бой вообще был не интересен. Многие его даже не смотрели. Я лично не смотрел. Я не говорю, что нельзя их оценивать, но вы сами видите, что в ACA не бывает плохих боев. Я сидел в раздевалке и смотрел каждый поединок. Все были очень зрелищными. В UFC бывают бои, которые стыдно смотреть. ACA — лучшая лига в мире именно по боям. Как минимум, не отстает. И я уверяю, что в ACA бои более яркие», — сказал Туменов Meta MMA.

Альберт Туменов (24-4) победил Устармагомеда Гаджидаудова (17-7) нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

Леон Эдвардс (22-3) победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PhQf5yKOfnk&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmma.metaratings.ru%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo
Биберт Туменов
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