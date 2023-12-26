Брат Туменова: «В 77 кг нет бойца лучше Гаджидаудова, у остальных Альберт выиграет спокойно»

Боец полулегкого дивизиона ACA Биберт Туменов поделился впечатлениями от поединка своего двоюродного брата Альберта Туменова с Устармагомедом Гаджидаудовым.

«У меня напряжение зашкаливает. Особенно сильно я волнуюсь перед выходом. Иногда даже думаю: «Выходить мне или нет». Такие ощущения сопровождают меня постоянно. Очень тяжело смотреть, когда дерется брат. Это большое давление. Но как-то справляюсь с эмоциями. Мы все видели, что бой был очень конкурентным в каждом раунде. Альберт и Устар — очень грамотные бойцы. Со своего ракурса мы считали, что Альберт ведет бой, но честно — я не хотел, чтобы встреча завершилась именно так.

Чисто мое мнение, как человека, который постоянно находится в углу Альберта, это был самый конкурентный и близкий бой в карьере моего брата. Впервые было такое напряжение в бою. Знаю, какой боец Устар. В 77 кг нет бойца лучше него. У остальных Альберт выиграет спокойно», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Туменов и Гаджидаудов провели бой 24 декабря в Москве на турнире ACA 168. В этом поединке Альберт одержал победу нокаутом в пятом раунде. На его счету 25 побед и четыре поражения. В активе Гаджидаудова 17 побед и семь поражений.