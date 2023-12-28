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Бадаев назвал 3 лучших турнира ACA за 2023 год

Давид Хачатрян
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев назвал последний турнир ACA 168 лучшим в 2023 году, однако выделил еще три других самых ярких, по его мнению, турнира за последние 12 месяцев.

«Этот год является лучшим в истории лиги ACA, и на то много причин, — сказал Бадаев на видео, опубликованном в соцсетях лиги. — Этот турнир [ACA 168] является лучшим в году, забегая вперед. Но ты меня просил назвать топ-3 турниров без учета 168-го. Поистине крутым получился турнир ACA 159, где хедлайнерами были Вартанян и Резников. Это был крутой турнир, он стал поистине поворотным, как будто он вернул того массового зрителя и то массовое внимание, которое может устремлено в сторону лиги. Честь и хвала ребятам: Артему Резникову, Эдику Вартаняну — они украсили этот турнир и поединком, и раскруткой, и в целом этим накалом, который чувствовался.
На второе место я поставлю событие ACA 165: Дакаев — Батиста. Это действительно был зрелищный, запоминающийся турнир в Санкт-Петербурге, и наконец-то мы вернули славу столицы смешанных единоборств Санкт-Петербургу, и привезли туда такой большой крупный турнир, а самое главное — громкий. На третье место я поставлю ACA 154. Вот мой топ-3 турниров».

Али Багов (32-11) победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

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