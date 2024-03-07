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7 марта, 11:54

Эдуард Вартанян — боец года ACA AWARDS

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Российский боец Эдуард Вартанян признан бойцом года по итогам ежегодной премии ACA AWARDS. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко на пресс-конференции перед турниром ACA 172 в Москве.

По итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнений экспертов и руководства организации были определены также победители в номинациях:

«Бой года» — Вартан Асатрян — Азам Гафоров (АСА 161)

«Нокаут года» — Сайфуллах Джабраилов (АСА 167)

«Сабмишен года» — Евгений Галочкин (АСА 166)

«Прорыв года» — Венер Галиев

«Событие года» — ACA 168

Эдуард Вартанян
ММА
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