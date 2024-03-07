Бадаев считает лигу ACA более конкурентной, чем ONE

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о конкуренции в ONE. По словам Бадаева, в ACA россиянина Анатолия Малыхина ждали бы более конкурентные бои.

«Не будем лукавить. Малыхин может победить любого. Не обязательно победит, но способен на это. Способен победить Евгения Гончарова, как и Гончаров способен победить Анатолия. Способен победить Муслима Магомедова в полутяжелом весе, но и Муслим может его победить. В этих боях была бы интрига, которой нет в ONE для Анатолия.

В ACA Толе устроили бы проверку. Но он был бы конкурентен. Мы с радостью подписали бы его и пытались это сделать. Анатолий выбрал ONE», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

1 марта в Катаре Малыхин техническим нокаутом победил Ренье де Риддера и стал тройным чемпионом лиги One Championship.

Всего на счету Малыхина в ММА 14 побед и 0 поражений.