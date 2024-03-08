Вице-президент ACA Бадаев не согласен со словами Гаджиева о Малыхине

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал слова Камила Гаджиева, что достижения тройного чемпиона Анатолия Малыхина через 15 лет никто не вспомнит.

«Как не вспомнить тройного чемпиона? Я не согласен с Камилом. Кто-то вспомнит. В США могут не вспомнить или даже не знать. Американскому зрителю плевать на происходящее за океаном», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

1 марта в Катаре Малыхин техническим нокаутом победил Ренье де Риддера и стал тройным чемпионом лиги One Championship.

Всего на счету Малыхина в ММА 14 побед и 0 поражений.