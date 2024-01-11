Анкалаев заявил, что некоторые бои ACA лучше, чем в UFC

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев оценил лигу ACA в качестве прямого конкурента для организации, в которой он выступает сейчас.

«Реально очень хорошими получились последние бои. Особенно встреча Устармагомеда Гаджидаудова и Альберта Туменова. Это был сумасшедший бой, нокаут, много крови. Это очень хороший бой. А так некоторые бои лучше там, некоторые здесь. Очень тяжело рассуждать. Победил ли бы Туменов в реванше Леона Эдвардса? Все возможно. Это зависит от настроя», — цитирует Анкалаева MMA.Metaratings.ru.

В 2023-м году лига ACA провела финал одного Гран-при и запустила еще восемь турниров с призовым фондом в восемь миллионов долларов.