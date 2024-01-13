Магомед Исмаилов подписал контракт с АСА

Российский боец Магомед Исмаилов подписал контракт с лигой АСА. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсетях.

«Магомед Исмаилов, средний вес. С кем бы хотели увидеть его бой на юбилейном турнире АСА?» — говорится в сообщении.

На счету 37-летнего Исмаилова в ММА 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

В прошлом Исмаилов выступал в лиге АСА. В данном промоушене он провел 4 поединка, выиграв у Вячеслава Василевского, Артема Фролова, Александра Емельяненко и Ивана Штыркова.