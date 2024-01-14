Вахаев — о Гончарове: «Звезду поймал, братишка»

Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Мухумат Вахаев высказался о бывшем сопернике Евгении Гончарове.

«Чуть-чуть звезду поймал, братишка. Чуть звезданулся. Еще не вечер. Если бы он вышел на бой со мной в том состоянии, в котором был я, скорее всего, я бы закончил встречу во втором раунде. Скорее всего, в первом. Во втором раунде я уже ничего не соображал, до такой степени устал за первые пять минут. Кровь лилась из носа, хотя удара толком не было», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Вахаев и Гончаров провели два боя. В первом, который состоялся в 2020 году, победу удушающим приемом одержал Вахаев. В реванше, который проходил в декабре 2022 года, единогласным решением судей победил Гончаров.