Гончаров считает, что Евлоев может стать чемпионом UFC

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился ожиданиями от поединка Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.

«Мовсар — фаворит. Евлоев очень сильный парень, и, возможно, после этого поединка он будет драться за пояс. У него очень хорошие перспективы. Он может стать чемпионом в полулегком весе. Крепкий, с хорошей борьбой, неплох в стойке. Сильный боец. Мовсар победит и сделает это досрочно», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Бой Аллена и Евлоева пройдет 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).