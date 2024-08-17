Асланбек Бадаев: «В этом году боя Исмаилов — Токов не будет»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, что лига не будет проводить бой Магомед Исмаилов — Анатолий Токов.

«Нет идеи сделать бой Исмаилов — Токов в этом году. Исмаилов пропустил очень много ударов. Считаю, что в бою с Минеевым по боксу он отдал больше здоровья, чем во всех боя по ММА. Есть закулисная информация — нас беспокоит его состояние. Выпускать его в таком положении против Токова будет неправильно. Анатолий — зверь, он на пике возможностей, он силен физически и тяжело бьет. Это опасный бой для Исмаилова», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

Исмаилов проиграл Минееву единогласным решением судей по итогам восьми раундов, однако по ходу боя несколько раз оказывался в тяжелых нокдаунах. Ранее бой Исмаилов — Токов планировали провести до конца этого года.