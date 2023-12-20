Одилов: «Я не анализировал бои Мохнаткина»

Участник Гран-при АСА в полутяжелом весе Фаридун Одилов рассказал, что не анализировал бои соперника перед поединком с Михаилом Мохнаткиным.

«Я не анализировал бои Мохнаткина, потому что я думал только о своей форме. Мои тренеры изучали слабые и сильные Михаила. Меня подготовили к этому. Я по-другому подходил к этому лагерю. Кое-какие фишки есть, постараюсь их реализовать. Моя работа в этом поединке будет зависеть от того, как будет работать Миша. Знаю, что он любит работать в стойке», — цитирует MMA.Metaratings.ru Одилова.

Одилов и Мохнаткин подерутся 24 декабря на АСА 168 в полутяжелом весе.