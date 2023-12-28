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Сегодня, 12:42

Альберт Туменов рассказал, сколько он планирует выступать

Давид Хачатрян
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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) признался, что у него есть еще три года, чтобы выступать на высоком уровне.

«Я считаю, что я достаточно успешен в лиге. Посмотрите на моих оппонентов. Все — топовые ребята, и я все время дерусь с лучшими соперниками. Сколько ребят пытаются стать чемпионами именно в лиге ACA, но не у всех получается. И это же не просто так все происходит. Многие пытаются, но не у всех выходит. А я уже в третий раз чемпион, и это говорит о многом. Поэтому посмотрим, что будет. Я не планирую пока завершать. Мне только исполнилось 32 года, поэтому я считаю, что я достаточно молод для этого веса, для этого вида спорта. Три хороших года у меня есть, поэтому я буду продолжать доминировать», — сказал Туменов в интервью «СЭ».

Туменов в последнем поединке победил Устармагомеда Гаджидаудова (17-7) нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

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