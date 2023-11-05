Философенко: «Российские дзюдоисты показали достойную борьбу на чемпионате Европы»

Старший тренер сборной России по дзюдо Константин Философенко оценил выступление россиян на чемпионате Европы во французском Монпелье.

«Мы рассчитывали на большее количество наград у мужской команды, но наши вчерашние юниоры показали в Монпелье достойную борьбу, большинство боролось за медали. Что касается Даниила Лаврентьева и Матвея Каниковского, то, думаю, у тех, кто смотрел сегодня их борьбу, вопросов остаться не должно. Девушки показали отличный результат даже несмотря на то что выступали здесь неполным составом. Что касается Мадины Таймазовой, то ей после победы на «Большом шлеме» в Абу-Даби, как мне показалось, не хватало эмоций», — приводит слова Философенко ТАСС.

Россияне завоевали пять медалей — одно золото, серебро и три бронзы. Победительницей чемпионата Европы стала Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), серебряную медаль завоевала Мадина Таймазова (до 70 кг), бронзовые награды у Сабины Гилязовой (до 48 кг), Матвея Каниковского (до 100 кг) и Валерия Ендовицкого (свыше 100 кг).

Чемпионат Европы в Монпелье проходил с 3 по 5 ноября. Россияне выступали в нейтральном статусе.