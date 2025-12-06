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Дзюдоист Ендовицкий спел гимн России на награждении на турнире в Токио

Анастасия Пилипенко

Победитель турнира Большого шлема российский дзюдоист Валерий Ендовицкий рассказал, что пропел гимн России во время церемонии награждения в Токио.

«В последний раз российский гимн я слышал только в 2021 году — четыре года прошло. А в прошлом году после моих побед на Большом шлеме в Абу-Даби и Баку звучал гимн Международной федерации дзюдо. Вот поэтому мне его сейчас в миллион раз приятнее было услышать — пропевал его, а на последних словах так захотел задержаться в этом моменте, насладиться им, до мурашек», — цитирует Ендовицкого ТАСС.

В финале турнира в весовой категории свыше 100 кг 25-летний россиянин победил японца Хегу Оту.

Турнир Большого шлема в Токио проходит 6-7 декабря.

Источник: ТАСС
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