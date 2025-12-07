Арбузов выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио

Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Токио.

В схватке за третье место в весовой категории до 81 кг 21-летний россиянин победил японца Кайто Амано.

Накануне россияне завоевали три медали на турнире. Валерий Ендовицкий выиграл золото в весовой категории свыше 100 кг. Бронзовыми призерами стали Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг).

Турнир Большого шлема в Токио проходит 6-7 декабря.