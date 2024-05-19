Усик вышел на бой с Фьюри в одежде с символикой футбольного клуба «Полесье»

Украинский боксер Александр Усик вышел на бой против британца Тайсона Фьюри в костюме с названием футбольного клуба «Полесье» из Житомира.

Летом 2023 года «Полесье» объявил о подписании контракта с чемпионом мира по боксу по трем версиям в супертяжелом весе.

За карьеру 35-летний Фьюри одержал 34 победы и не потерпел ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 проведенном поединке.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.