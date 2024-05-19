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Сегодня, 01:01

Опетайя судейским решением победил Бриедиса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джей Опетайя — Майрис Бриедис.
Фото Reuters

Австралийский боксер Джей Опетайя одержал победу на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В поединке за пояс IBF в первом тяжелом весе он победил Майриса Бриедиса из Латвии.

Бой продлился все 12 раундов. Единогласным решением судьи отдали победу Опетайя — 117:111, 116:112, 116:112. Это был реванш. В июле 2022 года так же единогласным судейским решением победил Опетайя.

Теперь у 28-летнего австралийца 25 побед в 25 боях (19 нокаутами), а у 39-летнего латвийца — 28-3 (20 КО).

В главном событии вечера на ринг выйдут британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик. За карьеру 35-летний Фьюри одержал 34 победы и не потерпел ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 проведенном поединке.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: бой за звание абсолютного чемпиона мира. Онлайн-трансляция
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