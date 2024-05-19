Тайсон Фьюри вышел на бой против Усика с отсылкой на Псалтирь Иоанна

Британский боксер Тайсон Фьюри вышел на бой против украинца Александра Усика в костюме с цифрами «3:16». Он в очередной раз сделал отсылку на Псалтирь Иоанна 3:16.

«Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына ради того, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь», — писал несоклько раз в своих социальных сетях Фьюри.

За карьеру 35-летний Фьюри одержал 34 победы и не потерпел ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 проведенном поединке.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.