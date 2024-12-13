Когда бой Тайсона Фьюри против Александра Усика 2: дата проведения реванша

Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся в ночь на 22 декабря

Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 на 22 декабря.

Ориентировочное время начала реванша Фьюри и Усика — 1.30 мск 22 декабря. Перед поединком пройдут другие бои боксерского вечера, ожидается шоу с выступлением музыкантов и аниматоров, а затем — яркий выход соперников.

Усик поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным титул IBF. Фьюри после первого поражения в карьере потерял пояс WBC.

На профессиональном уровне у Фьюри — 34 победы при одной ничьей и одном поражении, а Усик одержал 22 победы в 22 боях.

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