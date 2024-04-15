Бетербиев о бое с Биволом: «Запомните эту дату — она войдет в историю бокса»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев прокомментировал подписание контракта на бой с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.

Поединок между российскими боксерами состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

«1 июня 2024 года. Запомните эту дату — она войдет в историю бокса», — написал Бетербиев в соцсети.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.