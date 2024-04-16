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Бетербиев: «Важно нокаутировать Бивола»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) отметил, что он хочет нокаутировать чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), но он не будет к этому стремиться.

«Важно ли мне именно нокаутировать Бивола? Да, но я не буду стремиться к этому. Посмотрим. Я не старый, мне всего 39. Я не стар. Я верю, что подготовлюсь на 100 процентов. Я еще не изучал его. Я только впервые посмотрел пару его боев. Мы только начали его изучать. Будем готовиться», — сказал Бетербиев FightHype.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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