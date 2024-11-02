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Муртазалиев: «Не гонюсь за званием лучшего боксера России»

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Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев признался, что не рассчитывает получить награду как лучший боксер России в 2024 году.

«Даже не думал об этом. В любом случае, признали бы лучшим боксером Артура Бетербиева или Дмитрия Бивола, кто бы из них не выиграл. Они больше заслужили награду и сделали в боксе больше, чем я. Мне есть на кого равняться. Это будет мотивация. Если меня номинируют, это уже хорошо.

Условно, в прошлом году в России, за исключением вас, меня никто не знал. И после победы над Кулкаем все говорили, что я выиграл у «старика». Мне безразлично, что обо мне говорят. Сейчас победил Цзю, и говорят: «После Фундоры Тим уже не тот». Третье-десятое. Я не гонюсь за славой», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

31-летний Бахрам Муртазалиев в апреле победил в Германии Джека Кулкая, завоевав вакантный титул чемпиона мира в первом среднем весе. 20 октября он защитил свой пояс в бою с австралийцем Тимом Цзю в США. Сейчас на счету россиянина 23 победы и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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