Нганну дал прогноз на бой Фьюри и Усика

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) победит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Если говорить объективно, то я ставлю на Тайсона Фьюри. Разумеется, я не сбрасываю со счетов Усика. Я знаю, что он может выиграть этот бой. У него очень хорошие шансы. Но я все равно за Тайсона, и я все равно хочу, чтобы он победил, чтобы мы провели реванш», — сказал Нганну Queensberry Promotions.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.