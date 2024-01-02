Монсон в январе проведет бой по боксу в Ингушетии
Боец и депутат народного собрания Республики Башкортостан Джефф Монсон рассказал, что проведет бой по боксу в Ингушетии.
«Я проведу бой по боксу в январе в Ингушетии. Такой у нас план», — приводит слова Монсона ТАСС.
52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, один его бой завершился ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м отказался от американского паспорта.
Источник: https://tass.ru/sport/19666041
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