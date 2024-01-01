Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:38

Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш в Rizin

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мэнни Пакьяо.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) и генеральный директор Rizin Fighting Federation Нобуюки Сакакибара во время турнира Rizin 45 заявили, что бой Пакьяо с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) может состояться в 2024 году.

«Не могли бы вы провести бой с Флойдом Мейвезером?» — спросил Сакакибара, на что Пакьяо ответил: «Большое спасибо, что снова пригласили меня сюда. Мне жаль, что в прошлый раз мы обещали провести бой в 2023-м. Как пояснил Сакакибара, в этом году я проведу громкий бой против Флойда Мейвезера. Я очень рад этому».

Бой между Пакьяо и Мейвезером состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, США. Мейвезер одержал победу единогласным решением судей (118-110, 116-112, 116-112).

Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер-младший
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Султан Ибрагимов поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости