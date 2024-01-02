Стивенсон бросил вызов Наваррете

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) заявил, что готов подраться за титулы WBC и WBO против экс-чемпиона мира в трех дивизионах Эмануэля Наваррете (38-1).

«Мне нравится драться с молодыми и непобежденными бойцами, которые уже многого добились в спорте, как я. Давай сделаем большой бой США против Мексики. Я не люблю идти легким путем, давай подеремся за титулы WBC и WBO», — написал Стивенсон в соцсети X.

Стивенсон в прошлом бою победил Эдвина де лос Сантоса (16-2) единогласным решением судей (115-113, 116-112, 116-112). Бой состоялся 16 ноября 2023-го в Парадайсе, США.

Наваррете прошлый бой провел с Робсоном Консейсао (17-2). Поединок состоялся 16 ноября 2023-го в Лас-Вегасе, США, и завершился ничьей (113-113, 113-113, 114-112).