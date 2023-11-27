Каллум Смит: «Я уверен, что отберу у Бетербиева все пояса»

Обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) заявил, что не сомневается в победе над чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Это очень важный бой для меня. Я давно знаю об Артуре Бетербиеве, знаю его стиль и думаю, что он очень хорошо сочетается с моим. Я полностью уверен, что выйду на ринг и отберу у него пояса. Люди говорят, что он зверь и все такое, и отчасти так оно и есть, он потрясающий боец, у него 19 нокаутов, отличный послужной список. Но он получал травмы. По нему довольно часто попадают, он не неуловимый боец. Так что я вижу способы, с помощью которых, как мне кажется, я могу победить. Я определенно верю, что смогу его задеть, и я видел, как другие бойцы задевали его, и я полностью уверен, что смогу сделать то же самое. Я иду туда с полной уверенностью в том, что если я его поймаю, то смогу его прикончить», — сказал Смит Boxing Social.

Бетербиев должен подраться со Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.