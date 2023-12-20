Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:45

Деонтей Уайлдер назвал причину срыва его боя с Энтони Джошуа

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) сообщил, что команда экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) оберегает его от боя с ним.

«Деньги — не проблема. Это происходит из-за того, что у него нет сердца, воли и мужества, чтобы выйти на ринг, — сказал Уайлдер в интервью BBC Sport. — Я не виню во всем Джошуа. Я виню в этом его менеджеров. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, Джошуа — это дойная корова компании. Без него в Matchroom не придут деньги. Мы все это знаем. Я чувствую, что Джошуа боится не только меня, но и своего промоутера. Вот почему бой так и не состоялся».

Согласно данным инсайдера Майка Коппингера, Джошуа и Уайлдер договорились подраться 9 марта 2024 года. При этом оба должны выполнить одно условие — победить своих предстоящих соперников на вечере бокса 23 декабря в Саудовской Аравии.

Джошуа встретится со шведским супертяжеловесом Отто Валлином (26-1), а Уайлдер — с австралийцем Джозефом Паркером (33-3).

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теофимо Лопес назвал трех своих любимых боксеров

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости