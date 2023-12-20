Теофимо Лопес назвал трех своих любимых боксеров

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1) отметил, что он фанат Джо Луиса (66-3), Флойда Патерсона (55-8) и Мухаммеда Али (56-5).

«Джо Луис был новым поколением для зрителей. Он избивал так много парней. У него был другой стиль, иная манера поведения. Я черпаю вдохновение и из его стиля, и из его менталитета. Второй любимый боксер — Флойд Патерсон. У него был прекрасный джеб. Третий — Мухаммед Али. Он привнес немного света в бокс, а также отстаивал свои интересы за его пределами. Он научился стоять за что-то и не падать духом у Малкольма Икса. Мне нравится это в Али, он настоящий образец для подражания», — сказал Лопес на JAXXON Podcast.

Лопес победил Джоша Тейлора (19-1) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 117-111) и завоевал титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе. Бой состоялся 10 июня на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.