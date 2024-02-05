Атаев встретится с Альфонсо в бою за пояс IBA 16 февраля в Душанбе

Чемпион мира-2023 и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев (6-0, КО 4) 16 февраля в Душанбе (Таджикистан) проведет бой за пояс IBA в весе до 86 кг с бронзовым призером Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021, победителем Европейских игр-2019, азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом.

Этот 10-раундовый поединок возглавит шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA».

В соглавном поединке турнира определится обязательный претендент по версии IBF во втором полулегком весе. Шавкатджон Рахимов (17-1-1, КО 14) из Таджикистана встретится с мексиканцем Эдуардо Нуньесом (25-1, КО 25).

Также определится второй претендент на пояс IBA в весе до 57 кг. Чемпион мира и Азии 2019 года Миразизбек Мирзахалилов (4-0, КО 3) из Узбекистана встретится с мексиканцем Луисом Родригесом Оканой (15-0, КО 14). Победитель в этой паре оспорит титул IBA с бронзовым призером чемпионата мира-2023 россиянином Всеволодом Шумковым, который в минувшие выходные в Серпухове единогласным решением судей победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте кубинца Сайделя Хорту в претендентском бою.