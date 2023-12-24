Бивол — о бое с Линдоном Артуром: «Получал удовольствие»

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) рассказал, что во время боя с Линдоном Артуром (23-2) играл с оппонентом. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Мне кажется, что Линдон Артур показал ровно то, что ты от него и ожидал.

— Ну, примерно да. И я, в принципе, тоже хорошо продышался. Спарринговая работа получилась.

— Дмитрий Кириллов сказал, что это очень хорошо, что ты провел именно 12 раундов, учитывая, что был простой и нужно было продышаться.

— Вы знаете, нужно было или не нужно, но я получил удовольствие от поединка. Даже где-то в какие-то моменты с ним поиграли. Я показал, что как будто мне больно. Думал, может, пойдет вперед. Он такой: «Нет». Увидел, что я с ним играю. Были моменты, где я его обманул — переигрывались слева, и в итоге я попал ему справа, он оценил. Такие маленькие моменты были, но классно!

Бивол победил Артура единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.