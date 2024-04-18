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Реванш между боксерами Тимом Цзю и Фундорой может пройти в 2025 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Реванш между австралийским боксером Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой может пройти не раньше начала 2025 года.

«Реванш может пройти, но не раньше начала 2025 года. У нас пока другие планы», — приводит ТАСС слова представителя Фундоры.

Цзю проиграл Фундоре в конце марта раздельным решением судей в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе. 29-летний спортсмен потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 24 победах (17 нокаутом).

Источник: ТАСС
Бокс
Себастьян Фундора
Тим Цзю
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