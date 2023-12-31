Артур Бетербиев против Каллума Смита: основная информация о бое за три титула чемпиона мира

Россиянин из Канады проведет защиту и затем может сойтись с Дмитрием Биволом.

Бетербиев — Смит: когда и где пройдет бой

Поединок непобежденного российского боксера, чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева против британца Каллума Смита состоится 13 января 2024 года. Бой пройдет в Квебеке (Канада). Бетербиев и Смит подерутся на арене Videotron Centre.

Бетербиев — Смит: во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя

Время начала пока официально не анонсировано. Согласно сайту Tapology, вечер бокса стартует 14 января в 5.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Смит. Результат и обзор поединка будут доступны на нашем сайте.

Артур Бетербиев. Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Бетербиев — Смит: история противостояния боксеров

Поединок Бетербиева и Смита изначально должен был состояться 19 августа 2023 года, но был отменен из-за отказа российского боксера. Бетербиев не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: у Артура выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024 года, а в случае победы Бетербиев, скорее всего, проведет бой против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Краткая биография Артура Бетербиева

Артур Бетербиев родился 21 января 1985 года в Хасавюрте (Дагестан, СССР). По национальности Бетербиев чеченец, боксом он стал заниматься под влиянием родных старших братьев. Когда Артуру исполнилось 11 лет, он стал посещать боксерские тренировки. Из-за плохого поведения и драк его периодически исключали из спортивной секции. В любителях Бетербиев стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и обладателем серебра ЧМ.

Физические данные Артура Бетербиева

Рост Артура Бетербиева — 182 см, вес перед последним поединком — 79,2 кг, размах рук — 185 см.

Результат предыдущего боя Артура Бетербиева

28 января 2023 года состоялся бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда за пояса WBC, WBO и IBF. Россиянин выиграл поединок техническим нокаутом в восьмом раунде.

Каков рейтинг Артура Бетербиева сейчас

Артур Бетербиев занимает 33-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

Краткая биография Каллума Смита

Каллум Смит родился 23 апреля 1990 года в Ливерпуле (Англия). В качестве любителя Смит представлял команду Rotunda ABC, выиграл титул чемпиона Великобритании в полусреднем весе в 2010 году и титул чемпиона Великобритании в среднем весе в 2011-м.

Физические данные Каллума Смита

Рост Смита — 191 см, вес перед последним поединком — 79,2 кг, размах рук — 198 см.

Результат предыдущего боя Каллума Смита

21 августа 2022 года Смит выиграл поединок у француза Матье Бодерлика нокаутом в четвертом раунде. Благодаря победе Смит получил возможность побиться с Бетербиевым.

Каков рейтинг Каллума Смита сейчас

Каллум Смит исключен из рейтингов, так как боксер был неактивен более года.

Каллум Смит. Фото Getty Images

Бетербиев — Смит: история выступлений и карьера боксеров

История выступлений Артура Бетербиева

Профессиональный рекорд Артура Бетербиева в боксе — 19 побед и ни одного поражения. Все свои поединки Артур завершил досрочно.

Спортивная карьера Артура Бетербиева

Профессиональная карьера Бетербиева началась в июне 2013 года, когда он техническим нокаутом во втором раунде одолел Кристиана Круза. Первые восемь боев Артура не продлились даже шесть раундов, а в девятом поединке соперник продержался с ним до седьмого отрезка. Впервые Бетербиев бился за основной пояс в ноябре 2017-го, когда только в 12-м раунде одолел Энрико Келлинга и взял пояс IBF.

Когда будет следующий бой Артура Бетербиева?

Следующий бой Бетербиева еще не анонсирован. В случае победы над Смитом соперником может стать непобежденный российский боксер, чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBA и IBO Дмитрий Бивол, но для этого сторонам нужно завершить сложные переговоры. Ориентировочный срок для этого боя — весна 2024 года.

История выступлений Каллума Смита

Рекорд Смита в профессиональном боксе — 29 побед и одно поражение. 21 поединок он закончил досрочно, а единственный раз проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Спортивная карьера Каллума Смита

Профессиональную карьеру Смит начал в ноябре 2012 года, победив своего соотечественника Дэна Блэквелла решением в четвертом раунде. В восьмом бою Каллум взял свой первый пояс — BBBofC English во втором среднем весе. В этом поединке Смит оформил нокаут в первом раунде. А в 2018 году британец взял титул WBA, одолев Джорджа Гроувса. Отдал он этот титул уже Саулю Альваресу.

Когда будет следующий бой Каллума Смита?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Смита. Если британец неожиданно победит Бетербиева, соперникам либо проведут незамедлительный реванш, либо Смит станет следующим соперником Дмитрия Бивола.

Артур Бетербиев. Фото Getty Images

Бетербиев — Смит: прогноз на бой

Мнение аналитиков о бое Бетербиев — Смит

Букмекеры считают Артура Бетербиева явным фаворитом в поединке со Смитом. На победу российского канадца по котировкам в конце 2023 года предлагается коэффициент 1,22, а на успех британца — 4,60.

Мнение фанатов о бое Бетербиева со Смитом

«Артур победит нокаутом без вариантов», — написал пользователь S M.

«Учитывая стили обоих боксеров, противостояние может стать боем года», — полагает Timur Sikera.

«Рано Артура списывать», — считает пользователь, подписавшийся как Андрей.

«Артур заберет свое!» — пишет Жанабай Шауменов.

«Нет тут никакого интеллектуального подтекста, английскую шпалу сложат пополам, причем явно в первой половине боя!» — уверен Matvey Sundukov.

Мнение Дмитрия Бивола о бое Бетербиев — Смит

«Мне видится, что Бетербиев будет в этом бою лучше, чем Смит, — сказал Бивол в интервью «СЭ» после победы в бою с британцем Линдоном Артуром в декабре 2023 года. — Потому что Смит не пользуется длиной своих рук. Он подпускает соперников на короткую дистанцию. А это среда Бетербиева, где он хорошо себя чувствует».

Бетербиев — Смит: гонорары боя

Сколько заработает Артур Бетербиев

Гонорар Бетербиева за поединок со Смитом пока не раскрывался, но сообщалось, что за последний бой против Энтони Ярда россиянин гарантированно заработал 550 тысяч долларов (не учитывая процент от платных трансляций).

Сколько заработает Каллум Смит

Точных сумм о гонораре Смита нет. Но сообщалось, что его гарантированный гонорар за бой с Матье Бодерликом составил 577 тысяч долларов + еще 107 тысяч он получил за победу. При этом стоит учитывать, что процент от PPV Смиту не выплачивали.

Бетербиев — Смит: кард турнира

Артур Бетербиев — Каллум Смит

Джейсон Молони — Сауль Санчес

Кристиан Мбилли — Рохан Мердок

Имам Хатаев — Родольфо Гомес — младший

Лейла Бодуэн — Элизабет Чавес

Кристофер Герреро — Серхио Гарсия

Мехмет Унал — Драган Лепей

Морено Фендеро — Виктор Хьюго Флорес

Каллум Смит. Фото Global Look Press

Бетербиев — Смит: общение перед боем

Слова Каллума Смита перед боем с Бетербиевым

«Это огромный бой, который мне всегда нравился, — сказал Смит в интервью YouTube-каналу Boxing Social. — Я давно знаю об Артуре Бетербиеве, знаю о его стиле и считаю, что он отлично сочетается с моим. Это захватывающий поединок, и я не сомневаюсь в том, что возьму верх и отберу у него пояса.



Люди считают его зверем, он потрясающий боец, у него одни нокауты и отличное резюме. Однако его дважды потрясали. По нему часто попадают, он не является неуловимым бойцом. Так что я вижу пути к победе. Если есть кто-то, кого я могу ударить, то у меня не остается сомнений в том, что я способен его потрясти. Я видел, как другие бойцы наносили ему ущерб».

Слова Артура Бетербиева перед боем со Смитом

«Провели открытую тренировку в «Лорье Квебек», — написал Бетербиев в соцсетях. — С каждым днем до боя остается меньше времени. Спасибо всем за поддержку, мы продолжаем работу. Ну, пускай он будет вторым во всем. Второе место меня не интересует. Он может думать все, что хочет. Он хороший боксер, но сейчас я готов. Я зол или голоден, решайте сами».