Джервонта Дэвис считает, что Бивол победил Бетербиева: «Чертовщина, Дмитрия ограбили»

Американский боксер Джервонта Дэвис прокомментировал результат поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бой состоялся в ночь на 13 октября и завершился победой Бетербиева решением большинства судей — 114:114, 115:113, 116:112.

«Бивол выиграл, это даже не было близко. Но его ограбили. Шакур Стивенсон, обрати внимание — судьи оценивают агрессию. Счет 116-112 — это дьявольщина. Этот судья вообще следил за боем? Надо уволить судью, который поставил 116-112. Он не должен больше никогда обслуживать бои», — написал Дэвис в соцсети.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.

39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа. После боя он заявил, что готов в реваншу через полгода. Бивол на пресс-конференции заявил, что у него нет времени сожалеть об исходе поединка: «Все, надо ехать дальше, строить дальше планы».