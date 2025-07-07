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Двукратного чемпиона России по боксу Башкирова похоронят 8 июля

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Сергей Башкиров будет похоронен 8 июля, сообщили в семье спортсмена.

О смерти боксера стало известно 6 июля. Ему было 54 года.

«8 июля состоятся прощание и похороны», — приводит слова родственника Башкирова ТАСС.

Башкиров дважды становился чемпионом России. Также он являлся серебряным призером вооруженных сил СССР и интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF. В последние годы Башкиров вел тренерскую деятельность в Новосибирске.

Источник: ТАСС
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